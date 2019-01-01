Премьеры
Open Kids, Ваня Дмитриенко Ответь мне
Rauf, Faik Ты как карнавал
Stray Kids Easy
HOMIE Враг среди нас
Скриптонит Колёса (Starix Remix)
6ix9ine RACK IT UP
WJSN BUTTERFLY
PARTAK, DOSMERTY Бегство
Lucki, Lil Skies Dark Life
CYGO Что потом?
Storm DJs, Grishina Точка G
Смоки Мо Камасутра
Moishe Караван
SAPA13, Boulevard Depo HQ
масло черного тмина я об этом уже не думаю
Natan, DJ Piligrim Ты меня забудь (Alex Shik & Kolya Dark)
KARAT Мадам
Кисло-Сладкий, Bonah, 104 Веселее Всех
IROH новый альбом Моя Преступность
MORGENSHTERN Делать деньги, делать деньги
Набирающие популярность
ST1M Новый альбом СЕМНАШКА
Денис Лирик Забывал тебя на тусах
Грязь В этом месяце нет
DJ Loyza, Валерия, Artik, Asti Капелькою
длягрустных новый альбом Аудиенция
длягрустных Любовь в бедном районе
длягрустных Медвежонок Ми-ми
длягрустных Злая королева
длягрустных 2 психопата
длягрустных Школьница
длягрустных Злюка
длягрустных Баду
длягрустных Холодное сердце
Люся чеботина Унисон
MORGENSHTERN ПОСОСИ
HLOY Bang
YAMZY ФЕЙЕРВЕРК
T1One Он тебя любит
Lx24 I Like
MIDIBlack Время Секундами